(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2019 Carige Tria Governo pronto a tutto il necessario nazionalizzazione sarebbe a termine Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante il question time in aula a Montecitorio: "Il governo e' pronto a realizzare quanto necessario con le modalita' piu' opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea". E ha aggiunto: "La garanzia sulle passività serve a stabilizzare ove necessario la situazione della banca. In questo modo si assicurano ai commissari le soluzioni necessarie a portare avanti le iniziative già comunicate nei giorni scorsi e in particolare la ricerca di eventuali partner per implementare l'aggregazione richiesta dall'autorità di vigilanza" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev