Europee, Salvini: "Iniziato percorso di condivisione con Kaczynski per ridare senso a sogno europeo"

(Agenzia Vista) Varsavia, 09 gennaio 2019 "Abbiamo avuto un lungo, positivo e concreto incontro con il leader del Pis Kaczynski, su come ridare senso a sogno europeo. Siamo d'accordo sul 90% delle cose, ci teniamo un 10 per cento di discussione aperta. Abbiamo avviato un percorso di condivisione che sarà la risposta migliore agli euroscettici, magari proprio la Lega e Pis daranno vita a un sogno europeo nuovo. Abbiamo stilato un programma comune, su radici cristiane, famiglia, e altri temi comuni, ma non abbiamo parlato di numeri e parlamentari, cambiare le burocrazie è l'obiettivo di maggio”. Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa durante la sua visita in Polonia. _Courtesy Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev