Migranti, Avramopoulos: "Servono accordi temporanei per sbarchi in attesa riforma trattato Dublino"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 09 gennaio 2019 "Siamo determinati a continuare a ridurre i flussi migratori irregolari verso l'Europa, ma l'Unione europea non può continuare a fare affidamento su soluzioni disorganizzate e ad hoc quando si tratta di far sbarcare i migranti in arrivo. Siamo pronti a lavorare con gli Stati membri per mettere in piedi disposizioni temporanee per gli sbarchi finché non verrà adottato il nuovo regolamento di Dublino". Così il commissario europeo alle Migrazioni Dimitris Avramopoulos, a Bruxelles. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev