Migranti, Meloni: ''Salvini dica basta ad allenza con M5s e lavori a governo anti immigrazionista''

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2019 Migranti Meloni Salvini dica basta ad allenza con M5s e lavori a governo sovranista e anti immigrazionista Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Molte chiacchiere ma alla fine sbarcano tutti in Europa e l’Italia si prende la sua parte di immigrati della Sea Watch. Basta prese in giro, l’unica soluzione seria è il blocco navale al largo delle coste libiche. Salvini dia retta a Fratelli d’Italia e non al M5S di Fico e Di Maio. E se non è possibile fare le cose che gli Italiani chiedono, allora forse è ora di dire basta all'alleanza grillo leghista e tornare a fare squadra con noi, per lavorare a un governo autenticamente sovranista e anti immigrazionista". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev