Xylella e gelate, Centinaio: "Presentato emendamento da inserire in dl Semplificazioni"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2019 Xylella e Gelature, Centinaio, presentati emendamenti da inserire in Decreto Semplificazioni "Abbiamo presentato gli emendamenti. Da domani in poi ci sarà la trattativa per l'inserimento finale nel Decreto Semplificazioni." Così, Gian Marco Centinaio, Ministro dell'Agricoltura a margine dell'incontro al Ministero con una delegazione di "Gilet Arancioni", manifestanti del settore agricolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev