Autotrasportatori da Est Europa protestano a Bruxelles contro Mobility Package SOTTOTITOLI, speciale

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 gennaio 2019 Autotrasportatori da diversi Paesi dell'Europa dell'Est, tra cui Bulgaria, Romania e Polonia, partecipano alla protesta a Bruxelles contro il 'Mobility Package' dell'Ue che regola il trasporto su gomma. "Noi pensiamo che queste politiche possano dividere le persone e che possano danneggiare i nostri diritti costituzionali in Europa e per questo siamo qui, per prevenire qualsiasi tentativo di dividere le persone", sostengono i dimostranti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev