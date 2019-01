Legittima difesa, Salvini: "Per Anm legittima omicidio? Ma per favore... "

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2019 "Sto facendo il possibile e l'impossibile per garantire sicurezza e leggi più certe, tra cui quella che garantisce il diritto alla legittima difesa, che per quello che mi riguarda è sacrosanto, anche se oggi qualcuno dell'Associazione nazionale magistrati dice che è pericolosa e rischia di legittimare l'omicidio". Ma per favore ...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev