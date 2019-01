Barca di curdi naufraga in mare, il video degli scafisti che se ne vanno in hotel.

(Agenzia Vista) Crotone, 11 gennaio 2019 I carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno arrestato i due scafisti che giovedì 10 gennaio hanno condotto l’imbarcazione a vela arenatasi davanti alla costa di Torre Melissa, in provincia di Crotone, e sulla quale c’erano 51 persone. Si tratta di due russi, di 43 e 25 anni, che sono stati arrestati in un vicino hotel dove avevano preso alloggio per cercare di sfuggire alla cattura. _Courtesy Carabinieri di Crotone Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev