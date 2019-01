(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2019 Fico Lavoro a Costituzione su sito per disabili sensoriali Il presidente della, Camera Roberto, in un video su Facebook dopo l'incontro con una delegazione dell'Ordine delle professioni infermieristiche dalla quale gli è stata consegnata una edizione della Costituzione italiana in Braille: "Ho in mente di portare avanti il progetto per provare a rendere, sul sito della Camera, la Costituzione leggibile e fruibile anche alle persone con disabilita' sensoriali" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev