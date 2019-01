Reddito cittadinanza, Salvini: ''Se ci sarà fondo disabili ci sarà il nostro voto''

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2019 Reddito cittadinanza Salvini Se ci sara fondo disabili ci sara il nostro voto Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato dal suo ufficio al Viminale sul fondo per i disabili nel reddito di cittadinanza: ''Io voglio vedere, voglio toccare con mano nel reddito di cittadinanza, era previsto e voglio che ci sia un aiuto concreto a centinaia di migliaia di disabili italiani che non possono sopravvivere con 280 euro al mese. Se ci sarà, ,come previsto e come promesso, ci sarà il nostro voto''. E su un possibile rischio che saltino reddito e quota 100 il ministro risponde di no: ''Semplicemente visto che è qualcosa che aiuta milioni di italiani, vogliamo usare 3 o 4 giorni in più perché sia un provvedimento perfetto e inattaccabile'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev