(Agenzia Vista) Napoli, 12 gennaio 2019 Fico a Napoli per show di Grillo: "Sono venuto a vedere lo spettacolo di un amico" Il Presidente della Camera, Roberto Fico, arriva al teatro Diana per lo spettacolo di Beppe Grillo "Insomnia". Alla stampa dice: "Sono venuto a vedere lo spettacolo di un caro amico, Beppe si è speso molto per Napoli negli ultimi anni". AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it