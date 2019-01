(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2019 PD in piazza contro la Manovra, i militanti a Tor Bella Monaca, raccontiamo le bugie del Governo 01_33 "C'è una Manovra lacrime e sangue, lo dicono i fatti. La mobilitazione del PD è doverosa. Sono state fatte promesse non mantenute. Siamo qui per raccontare le bugie del Governo." Così, i militanti del PD di Tor Bella Monaca, presenti con uno dei 2000 banchetti organizzati in tutta Italia contro la Legge di Bilancio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev