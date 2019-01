La Lega scende in piazza con i pro-Tav. Di Maio: "Hanno il diritto di manifestare"

"Per me non è una crepa, queste sono due forze politiche che hanno due convinzioni diverse. C'è un contratto di governo. Nessuno toglie il diritto a Lega e M5S di poter manifestare il proprio pensiero". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei giornalisti a Porto Torres sull'alleato di governo. La lega infatti scenderà in piazza, oggi a Torino, insieme ai pro-Tav. Motivo di ulteriori frizioni nel governo dopo quelle sugli sbarchi e le trivellazioni. Sulla legittima difesa, invece, la maggioranza procede compatta. "Prima si approva, meglio è, noi la voteremo. C'è molta disinformazione su questa legge", ha detto il vicepremier del M5S (Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).