(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2019 Angelus Papa Francesco, non dimenticate mai la data del vostro battesimo "Rinnovo a tutti l'invito a conservare la memoria del proprio battesimo. Lì ci sono le radici della nostra vita eterna. E non dimenticate mai la data del vostro Battesimo." Queste le parole dell'Angelus di Papa Francesco davanti ai migliaia di fedeli radunati in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it