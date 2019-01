Traffico di bombole tra Lazio e Campania, sequestrate 50 tonnellate di gpl

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2019 I finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell’operazione ‘Quo Vadis’ hanno sequestrato 5 mila bombole contenenti oltre 50 tonnellate di gpl non conformi agli standard di sicurezza. Il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre 350.000 euro; 16 le persone indagate, alle quali hanno quindi elevato sanzioni per un importo superiore ai 150.000 euro. Le indagini hanno preso il via dalla capitale, all’interno del parco regionale dell’Appia Antica / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it