Battisti, Bonafede: "Se istituzioni italiane sono compatte, non le ferma nessuno"

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Battisti, Bonafede se istituzioni sono compatte non le ferma nessuno Cesare Battisti è rientrato in Italia dopo la cattura in Bolivia. Il latitante è stato accolto dalle forze dell'ordine e dai rappresentanti delle istituzioni, con la presenza del Ministro degli Interni Matteo Salvini e del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev