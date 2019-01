Battisti, Conte: ''Garantito percorso più sicuro e veloce. Sconterà pena nelle nostre carceri''

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Battisti Conte Garantito percorso piu sicuro e veloce Scontera pena nelle nostre carceri Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Così Conte sul rientro di Battisti in Italia: "Mi limito a osservare che abbiamo garantito il percorso piu' sicuro e veloce perche' arrivasse in Italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev