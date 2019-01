(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Battisti, Conte: "Ringrazio Bolsonaro,cambiamento di rotta determinante per raggiungere risultato" "Ringrazio Bolsonaro,cambiamento di rotta determinante per raggiungere risultato". Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev