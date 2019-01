Battisti, Salvini: "Dopo di lui, ora tocca a altra decina terroristi"

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 "E' una giornata che si attendeva da 37 anni. Quello su cui stiamo lavorando sono le altre decine di terroristi che non stanno scontando la pena in Italia. Contiamo che la galera per Battisti non sia l'unica". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev