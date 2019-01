Dl sicurezza, Conte: ''Con Anci chiarite alcune criticità applicative del decreto''

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Dl sicurezza Conte Con Anci chiarite alcune criticita applicative del decreto Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Così Conte sull'incontro con la delegazione dell'Anci per discutere di dl sicurezza: ''Il clima e' stato molto proficuo e alcune di quelle che erano state, anche enfaticamente, presentate come criticita' applicative sono gia' chiarite all'esito di questo primo incontro'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev