Tav, Conte: ''Non ha senso parlare ora di referendum''

(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2019 Tav Conte Prematuro parlare ora di referendum Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Così Conte sulla Tav: "La mia personale valutazione e' che di referendum sulla Tav non ha senso parlarne ora, qualsiasi referendum non deve esprimersi su reazioni emotive, ma deve muovere da un consenso informato. Aspettiamo le valutazioni costi-benefici, legali, poi il governo non si sottrae ad una valutazione di sintesi politica. Poi se ci sara' un'istanza, io non vedo negativamente l'istituto referendario". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev