Trump: "Mai lavorato per la Russia" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 14 gennaio 2019 "Non ho mai lavorato per la Russia, voi lo sapete meglio di chiunque altro. Non solo non ci ho mai lavorato ma penso che sia un oltraggio che perfino mi poniate questa domanda. E' tutta una balla.” Così il Presidente degli Usa Donald Trump risponde alle domande dei giornalisti. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev