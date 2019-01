(Agenzia Vista) Niger, 15 gennaio 2019 Migranti, Conte: "Europa investa di più in Africa con progetti di cooperazione" "Europa investa di più in Africa con progetti di cooperazione". Queste le parole di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, in conferenza stampa dalla Repubblica del Niger con il Presidente Issoufou Mahamadou a Niamey. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev