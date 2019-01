(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2019 Bomba devasta la pizzeria di Sorbillo al centro storico di Napoli, le immagini dopo l'esplosione Una bomba ha devastasto parte della pizzeria di Gino Sorbillo a via dei Tribunali, a Napoli. Il pizzaiolo, sul proprio profilo social, hanno scritto "Poco fa hanno messo una bomba alla mia pizzeria storica del centro antico di Napoli in Via dei Tribunali. Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arriva anche la bomba... Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo : amo troppo la mia città e la amerò sempre. Porto e porterò sempre Napoli nel cuore.". fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it