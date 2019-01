(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2019 Bomba pizzeria Sorbillo, i napoletani:"E' il male oscuro della città, se Stato volesse risolverebbe" "E' il male oscuro della città dobbiamo conviverci, se lo Stato volesse risolverebbe". Così i napoletani hanno commentato l'attentato dinamitardo a danno della celebre pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali al Centro Storico. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it