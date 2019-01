Brexit, Boccia: "Serve più Europa, parliamo di fini non di tattiche"

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2019 Brexit, Boccia, serve piu Europa, parliamo di fini non di tattiche "Serve più Europa, spero che nella prossima campagna elettorale per le europee si parli di Europa dei fini e non delle tattiche." Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine dell'evento "L'Italia del fare. Infrastrutturee crescita, banche e competitività" presso la Biblioteca Angelica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev