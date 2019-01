Reclutava e sfruttava connazionali, arrestato "caporale" bengalese a Colleferro

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2019 Reclutava connazionali per poi sfruttarli nei campi dediti alla coltivazione di prodotti agricoli in provincia di Roma. I Carabinieri un "caporale" e sequestrato conti correnti per il valore di euro 73.500. _Courtesy Arma dei Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev