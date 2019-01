Rifiuti, Raggi: "Scoperta discarica a cielo aperto nel Parco dell'Aniene"

(Agenzia Vista) Roma, 16 gennaio 2019 "Abbiamo scoperto nel Parco dell’Aniene, nella periferia di Roma, una vera e propria discarica a cielo aperto in città. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato un’area, vicino Ponte Mammolo grande 10mila mq che da decenni, nel silenzio assordante di chi ha amministrato nel passato, veniva utilizzata per attività illecite." Così scrive la sindaca di Roma VIrginia Raggi in un post su Facebook_Courtesy Facebook/Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev