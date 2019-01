Armi e droga scoperti a Soccavo, arrestato 17enne

(Agenzia Vista) Napoli, 17 gennaio 2019 Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo hanno arrestato C.P.P., di 17 anni, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Ieri pomeriggio in via Palazziello gli agenti hanno visto il giovane uscire da un box e nascondere subito qualcosa in tasca. Immediatamente raggiunto e bloccato, il 17enne è stato trovato in possesso di un cellulare, di alcune banconote e di una chiave di una porta blindata. Nelle sue vicinanze i poliziotti hanno dapprima scoperto, nascosto in una intercapedine, un borsello contenente alcune dosi di marijuana ed hashish, ma è stata poi la chiave che aveva indosso che li ha portati in un locale sottostante uno stabile, rilevatosi un vero e proprio deposito di armi e droga. Infatti i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1 kg di hashish, suddiviso tra panetti con marchio “Hublot” ed involucri, 150 grammi circa di marijuana in bustine, n. 3 pistole marca Beretta, n. 1 pistola Magnum 44, un fucile da caccia marca Beretta, una mitraglietta Scorpion, n. 69 cartucce di vario calibro, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga. Per il giovane è scattato l’arresto e l’accompagnamento presso il CPA dei Colli Aminei. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev