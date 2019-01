(Agenzia Vista) Quartu, 17 gennaio 2019 Berlusconi Reddito cittadinanza non fa crescere economia quota cento non produce nulla di positivo Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale per le regionali: "Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, il giudizio e' negativo. Non fa piacere all'economia, ma anzi produrra' lavoro in nero. 'Quota 100', invece, riguardera' soltanto 300 mila cittadini in tutta Italia, quasi tutti provenienti dalla Pubblica amministrazione". / courtesy SARDEGNA UNO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev