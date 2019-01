Brexit, May: "Corbyn non ha voluto incontrarmi, nostra porta rimane aperta" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 17 gennaio 2019 "Sono amareggiata dal fatto che il leader del partito laburista abbia deciso di non partecipare alle discussioni ma la nostra porta rimane aperta. Non sarà un compito facile ma i parlamentari sanno di avere il dovere di agire nell'interesse nazionale.” Così il primo ministro britannico Theresa May durante il suo discorso dopo aver ottenuta la fiducia del Parlamento. _Courtesy Downing street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev