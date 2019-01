(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 Reddito e pensioni, Salvini aiuti per 10 milioni di persone Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosidetto Decretone con le norme sul reddito di cittadinanza e la Quota 100. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio in conferenza stampa con Giusepppe Conte per illustrare le caratteristiche del testo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev