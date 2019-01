(Agenzia Vista) Cagliari, 17 gennaio 2019 Berlusconi Mi candido alle Europee - courtesy SARDEGNA UNO Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale per le regionali: '' Ho deciso di presentarmi alle elezioni europee per portare in Europa la mia voce'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev