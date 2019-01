Manovra, vertice a palazzo Chigi. Salvini, Fraccaro e Di Maio arrivano in auto

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 Vertice a palazzo Chigi Salvini Fraccaro e Di Maio arrivano in auto I due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, arrivano in auto a palazzo Chigi per il vertice di maggioranza sulla manovra con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev