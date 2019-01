Matera 2019, le coperte dei migranti come abiti di moda, il servizio

(Agenzia Vista) Matera, 17 gennaio 2019 All cerimonia della serata inaugurale di Matera i migranti sfileranno con le coperte che gli sono state fornite sui barconi al loro arrivo in Italia. Gli abiti sono stati realizzati dalla Silent Academy un, progetto co prodotto dal Sicomoro e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019. _Courtesy TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev