Migranti costretti a lavorare in condizioni disumane, sgominata organizzazione criminale a Latina

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 E´ in corso un´operazione della Polizia di Stato di Latina nei confronti un´organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in condizioni disumane. Arrestati anche un sindacalista ed un ispettore del lavoro operanti nella provincia di Latina. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev