Ricerca, Conte: "Non c'è sviluppo senza cultura, ora più investimenti"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 "La ricerca assume un valore essenziale per la crescita economica e sociale del paese. Non c'è sviluppo senza cultura e non c'è progresso senza innovazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando alla Sapienza all'inaugurazione dell'anno accademico. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev