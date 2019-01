(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 Salvini Domani a Rigopiano indossero golfino beige per non dar fastidio a nessuno Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante il question time in aula al Senato: "Domani mattina saro' a Rigopiano e nel pomeriggio ad Afragola: penso che indossero' un golfino beige e spero che su questo il Parlamento riesca a trovare una sua unita' di intenti, senza che dia fastidio a nessuno. Ne ho anche uno amaranto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev