Mattarella: ''Ue non e comitato affari, ma comunità di valori''

(Agenzia Vista) Berlino, 18 gennaio 2019 Mattarella Ue non e comimtato affari m a comunita di valori Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Visita Ufficiale nella Repubblica Federale di Germania. La conferenza stampa al termine del colloquio con il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Queste le parole del Capo dello Stato: "L'unione non è un comitato di affari, ma una comunità di valori, su cui si costruisce l'integrazione e la convivenza dei popoli europei", e sulla Brexit: "La decisione dell'uscita dall'Unione del Regno Unito è motivo di rammarico per tutti. Noi rispettiamo le decisioni assunte, quelle in corso, quelle che saranno prese, ma sottolineiamo il valore dell'unione e dell'integrazione". / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev