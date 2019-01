(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2019 PD, Zingaretti, trasformiamo 3 marzo in una festa per la democrazia in questo paese "Trasformiamo 3 marzo in una festa per la democrazia in questo Paese". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della consegna delle chiavi di alcuni appartamenti confiscati alla mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev