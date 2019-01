Monster Frozen, l'atleta delle Fiamme Oro: "Soddisfazione, corso 39 km in a -52 sotto zero"

(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2019 "Soddisfazione, corso 39 km in a -52 sotto zero". Così Paolo Venturini, l'atleta delle Fiamme Oro che oggi ha percorso 39 km in 3 ore e 54 minuti a -52 sotto zero in Siberia, commenta la sua impresa. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev