Brexit, May: "Dispiace che Corbyn abbia deciso di non incontrarmi, si lavori insieme"

(Agenzia Vista) Londra, 21 gennaio 2019 "Il Governo ha affrontato gli incontri coi gruppi parlamentari senza pregiudizi e sono felice che tutti quelli che abbiamo incontrato abbiano avuto lo stesso approccio. Sono dispiaciuta che il leader dell'opposizione abbia deciso di non partecipare finora. Spero che rifletta su questa decisione, vista l'importanza della questione dovremmo essere tutti pronti a lavorare assieme per trovare una soluzione.” Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante il suo intervento alla Casa dei Comuni per presentare il piano b per Brexit. _Courtesy Parliament Live tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev