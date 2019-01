Brexit, May: "Revoca Articolo 50 andrebbe contro risultato referendum"

(Agenzia Vista) Londra, 21 gennaio 2019 "Quando le persone dicono di escludere il 'no deal', le conseguenze di quello che stanno davvero dicendo è che se il Parlamento non riesce ad approvare un accordo, dovremo revocare l'Articolo 50. Ritengo che questo andrebbe contro il risultato del referendum e non penso che sia la strada che dobbiamo seguire o che questo Parlamento debba supportare."Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante il suo intervento alla Casa dei Comuni per presentare il piano b per Brexit. _Courtesy Parliament Live tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev