Fmi, Tria: "Rischio sono le politiche consigliate dal Fondo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 gennaio 2019 "I rischi per l'economia internazionale sono le politiche consigliate dal Fondo Monetario Internazionale. Non credo che l'Italia oggi sia un rischio nè per l'Europa, nè un rischio globale". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante la conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev