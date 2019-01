Foa: ''Accordo Rai-Senato per iniziative culturali per far conoscere le istituzioni''

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2019 Foa Accordo Rai Senato iniziative culturali per far conoscere le istituzioni Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e il presidente della Rai, Marcello Foa, presentano le iniziative per promuovere a Palazzo Madama il patrimonio culturale italiano. Così la Casellati: "Abbiamo molto da offrire, perché ovunque io volgo lo sguardo, in occasione dei miei viaggi istituzionali, di noi hanno una stima e un'idea molto più ampia di quella che abbiano noi di noi stessi: dobbiamo avere la consapevolezza dei molti talenti che ci sono e che sono il nostro futuro. Questo rappresenta l'orgoglio italiano". Foa ha aggiunto: "C'è un bisogno molto sentito nella popolazione di conoscere le istituzioni, e quella di aprire l'aula del Senato alle persone è un'iniziativa molto importante. L'auspicio è che questa diventi una bellissima tradizione tra i romani e tra i turisti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev