Francia, Moscovici: "Da Di Maio provocazioni irresponsabili"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 gennaio 2019 “Alcune frasi irresponsabili vengono dette come provocazioni per uso di politica interna. Come europeo e come francese, vorrei dire che la qualità delle relazioni tra Parigi e Roma è importante e vorrei che si potesse rapidamente superare questo stadio conflittuale, che è assolutamente negativo e insensato. Basta guardare alla geografia, alla storia, all'economia e alla cultura per vedere che questi due Paesi sono estremamente vicini e devono restarlo. Non può essere altrimenti. Dunque, le provocazioni fanno sempre il gioco di chi le fa”. Così il Commissario per le politiche Monetarie dell’Ue Pierre Moscovici risponde alle domande dei giornalisti sullo scontro Francia-Italia per le affermazioni del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev