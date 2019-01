Incidente mortale in Ansaldo Energia a Genova, le immagini

(Agenzia Vista) Liguria, 21 gennaio 2019 Un operaio è morto nello stabilimento di Ansaldo Energia, a Genova in via 30 ottobre. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un pezzo di materiale caduto da una gru – forse a causa del forte vento – con cui stava movimentando un carico. Sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso sul colpo. Si chiamava Eros Cinti e lascia due figli, di 6 e 11 anni. La moglie era morta un anno fa di cancro / Courtesy Telenord.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev