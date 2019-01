Migranti, Bonino: ''Da Italia e Ue indifferenza crudele, vergogna si ripete''

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2019 Migranti Bonino da Italia e Ue indifferenza crudele Emma Bonino a margine della conferenza stampa di presentazione del congresso di +Europa: "Nel week end è ricominciato il terribile conteggio di persone affogate e di persone salvate, e per quest'ultime temo che la sorte segua quella di altri salvati obbligati a tornare in Libia. La vergogna che è accaduta anche a Natale temo si ripeta con l'Italia e gli altri Stati europei in una situazione di indifferenza crudele". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev