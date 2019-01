(Agenzia Vista) Napoli, 21 gennaio 2019 Migranti, Fico la nostra Repubblica si fonda sul concetto di accoglienza "La nostra Repubblica si fonda sul concetto di accoglienza". Queste le parole del Presidente della Camera Roberto Fico arrivato al museo di Capodimonte in visita privata per incontrare il direttore Silvain Bellenger. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev