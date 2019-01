Operazione “Last Minute” nel cosentino, colpita rete di spaccio ed estorsioni

(Agenzia Vista) Cosenza, 21 gennaio 2019 I carabinieri del comando provinciale stanno eseguendo dalle prime luci dell’alba, in provincia di Cosenza ed, in particolare, nella sibaritide, una vasta operazione denominata Last Minute. a vario titolo per spaccio di droga ed estorsioni. I carabinieri stanno anche eseguendo numerose perquisizioni domiciliari, a carico di altri pregiudicati, indagati in stato di libertà per i medesimi reati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev